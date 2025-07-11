Госсекретарь США Рубио объяснил заявление Трампа о возможности поставки оружия Украине через НАТО

НАТО может покупать оружие у Штатов и передавать его Украине, говорит Рубио (Фото: MANDEL NGAN/Pool via REUTERS)

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал заявление президента Дональда Трампа о договоренности с НАТО о передаче Украине американского оружия, за которое будет платить Альянс.

Об этом Рубио заявил во время встречи стран АСЕАН в Куала-Лумпуре.

По его словам, речь идет не о новой схеме военной помощи, а о механизме, который уже применяется: страны Европы покупают оружие у США и передают его Украине.

«В конце концов, некоторые системы, которые нужны Украине, Европа не производит. Их придется закупать у США. Кроме того, я хотел бы отметить, что ряд оборонительных вооружений, в которых нуждается Украина, есть у наших союзников по НАТО… А некоторые уже сделали заказ на них», — пояснил госсекретарь.

Рубио также отметил, что США поощряют партнеров передавать вооружение со своих складов, а взамен получать компенсацию в виде новых поставок из Соединенных Штатов.

«Ведь гораздо быстрее перевезти что-то, например, из Германии в Украину, чем заказать это на заводе и дождаться доставки. Так что есть несколько разных подходов к этому вопросу, но главное, что сейчас в Европе есть существующие ресурсы, которые можно передать Украине, а потом европейцы смогут приобрести замену в США. Это один из аспектов, о котором, по моему мнению, вчера говорил президент», — подытожил Рубио.

Ранее Трамп заявил о достижении договоренности с Североатлантическим альянсом о поставках американского вооружения в Украину через НАТО.

«Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это вооружение, на сто процентов. Мы отправим Patriot в НАТО, а затем НАТО распределит их», — отметил он.

В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что Украина работает с США над тем, чтобы оружие поступало вовремя, обсуждаем возможность купить системы ПВО.

В МИД Украины уточнили, что ряд партнеров Украины, в частности Германия и Норвегия, выразили готовность закупить системы противовоздушной обороны Patriot для Украины.

В то же время Украина ведет переговоры и о поставках других систем ПВО. В частности, речь идет об итальянско-французских системах SAMP/T, которые также способны сбивать баллистику.

4 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц имел телефонный разговор с Трампом, во время которого попросил американского президента продолжить поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить батареи для Patriot в США и отправить в Украину.