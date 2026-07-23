«Эти попытки провалились». Рубио заявил, что предложенные РФ «соглашения в Анкоридже» неприемлемы для Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложенный Россией в Анкоридже подход к мирному урегулированию потерпел неудачу, поскольку был неприемлем для Украины.

Об этом он заявил в четверг, 23 июля, во время общения с журналистами в Маниле после встречи с министром иностранных дел страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым.

«Предложения, о которых сообщалось — их называют „3 + 2“, раздел территорий, — эти попытки провалились. Ведь мирное соглашение невозможно заключить, если обе стороны на него не согласятся, а украинцы на это не согласились. Вот почему эти усилия не дали результата», — отметил Рубио.

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Госсекретарь подчеркнул, что сейчас необходимо искать новые подходы к достижению мира, поскольку предыдущий вариант «был неприемлем для Украины тогда, и я не думаю, что он приемлем для них и сейчас».

«На самом деле, вероятно, он для них еще менее приемлем. Поэтому я считаю, что если мир и наступит, то это произойдет благодаря каким-то новым идеям и новым концепциям. И мы готовы предложить некоторые из них в соответствующих условиях и форме», — добавил он.

23 июля Марко Рубио и Сергей Лавров провели первую с сентября 2025 года встречу на полях саммита АСЕАН в столице Филиппин — Маниле. Переговоры продлились всего 35 минут и касались, в частности, войны в Украине.

Российские СМИ писали, что Лавров обсудил с Рубио «реальное положение дел» на фронте и заявил о «недопустимости» дальнейших поставок оружия Украине.

«Соглашения в Анкоридже» — главное

24 июня агентство Reuters обратило внимание на публичные заявления трех высокопоставленных российских чиновников, которые в течение трех дней начали обвинять США в нарушении «договоренностей», якобы достигнутых на Аляске в августе 2025 года во время встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Агентство напомнило, что после прошлогоднего саммита на Аляске Москва часто говорила о «духе Анкориджа» — этой фразой РФ обозначала представление о том, что тогдашний президент США Дональд Трамп якобы поддержал главное требование Кремля об отказе Украины от всего Донбасса, включая неоккупированные территории, в обмен на заморозку линии фронта на остальных участках.

В то же время США никогда не подтверждали никаких договоренностей по итогам саммита; о них не объявлялось публично.

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25 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «на Аляске не было никакого соглашения», а было лишь предложение. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на эти слова с упреком.

28 июня российский диктатор Владимир Путин признал, что «в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей», и утверждал, что «компромиссы, которые обсуждались, как раз и были теми предложениями, которые были выдвинуты американской стороной нам».

8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре президент Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с диктатором Путиным, а также отметил, что оказывает сильное давление на главу Кремля.

«Мы оказываем очень сильное давление на президента Путина. Не думаю, что ему это нравится», — сказал глава Белого дома.

Однако 9 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Трамп не звонил Путину после саммита НАТО в Анкаре.