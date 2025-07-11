Публичные заявления кремлевских чиновников продолжают демонстрировать, что Россия остается приверженною достижению своих первоначальных военных целей в Украине и не заинтересована в добросовестных переговорах о прекращении войны.

Такой вывод аналитики ISW озвучивают по итогам встречи государственного секретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 июля.

После этой встречи Рубио заявил, что передал Лаврову разочарование президента США Дональда Трампа недостаточной «гибкостью» России в вопросе прекращению войны. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова еще 9 июля, за день до этой встречи, повторила изначальные военные требования России о смене власти в Украине и «демилитаризации». А представитель Кремля Дмитрий Песков 10 июля в очередной раз заявил, что Россия настаивает на учете «реалий на местах». Кремлевские чиновники часто призывают Украину признать «реалии на местах», подразумевая текущую линию фронта в Украине и намекая на то, что Россия находится в более сильной переговорной позиции, учитывая ситуацию на поле боя. Поэтому они требуют от Украины уступить непреклонным требованиям России, которые равнозначно полной капитуляции Киева перед Москвой.

Учитывая эти заявления, специалисты ISW отмечают, что Кремль продолжает использовать свои дипломатические связи с Соединенными Штатами, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине на потенциальное восстановление американо-российских отношений. В отчете российского МИД о встрече Рубио и Лаврова был сделан большой акцент на сообщениях о том, что министры обсудили двусторонние американо-российские вопросы, не связанные с войной в Украине, среди которых восстановление американо-российских контактов, экономическое и гуманитарное сотрудничество, прямое воздушное сообщение и работу дипломатических миссий. В отчете МИД России также отмечено, что США и Россия якобы будут продолжать диалог о «растущем круге вопросов, представляющих взаимный интерес». Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 10 июля заявил, что не видит «замедления прогресса» в развитии американо-российских отношений.

Ранее ISW оценивал, что Кремль пытался использовать экономические инициативы, не связанные с войной в Украине, и перспективу переговоров между США и Россией по контролю над вооружениями, чтобы получить уступки от Соединенных Штатов по войне в Украине. ISW также отмечал, что Владимир Путин безуспешно пытался использовать переговоры по иранской ядерной программе и предложения посредничества Москвы в израильско-иранской войне, чтобы представить себя как эффективного переговорщика в глазах Трампа, в том числе и для достижения уступок США в войне РФ против Украины.

Поэтому Кремль, вероятно, пытается заставить Соединенные Штаты приостановить свои дипломатические усилия для прекращению войны в Украине в обмен на развитие двусторонних отношений и экономических возможностей между США и Россией.

Встреча Рубио и Лаврова: что известно

10 июля в Кулуа-Лумпуре (Малайзия) прошла встреча государственного секретаря США Марко Рубио и главы Министерства иностранных дел страны-агрессора РФ Сергея Лаврова.

Переговоры продолжались 50 минут. Со стороны Соединенных Штатов на переговорах присутствовали заместитель госсекретаря по политическим делам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Госдепа Майкл Энтон.

Со стороны РФ — и.о. директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин.

Среди тем обсуждения были война России против Украины, ситуация вокруг Ирана и Сирии, вопросы, связанные с нормализацией работы дипломатических миссий двух стран. Российская сторона также поднимала вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США.

Предыдущая личная встреча Рубио и Лаврова состоялась в феврале в Эр-Рияде. Дипломаты также неоднократно общались по телефону, пытаясь достичь договоренностей о прекращении огня между Россией и Украиной, однако без успеха из-за отказа страны-агрессора.