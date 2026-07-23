Рубио и Лавров на Филиппинах обсудили войну в Украине, встреча продлилась всего 35 минут

Делегации США и России на встрече на Филиппинах, 23 июля 2026 года (Фото: BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров провели первую с сентября 2025 года встречу на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Филиппин Маниле, пишет The Moscow Times в четверг, 23 июля.

Переговоры продлились всего 35 минут. Российскую сторону представляли заместители главы МИД РФ Андрей Руденко и Алексей Дробинин, а также постпред РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. Американскую — заместитель госсекретаря по политическим вопросам Элисон Хукер и спецпосланник президента США Серджио Гор.

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Российские пропагандистские СМИ пишут, что Лавров обсудил с Рубио «реальное положение дел» на фронте в Украине. Российский министр повторил нарратив о договоренностях на Аляске и заявил о «недопустимости» дальнейших поставок оружия Украине.

22 июля Рубио, комментируя предстоящую встречу с Лавровым, заявил, что США «хотят, чтобы эта война [в Украине] закончилась». Он также отметил, что война «во многом препятствовала способности России и США находить сферы для договоренностей по другим вопросам».

Ранее Марко Рубио заявил об отсутствии каких-либо договоренностей между США и Россией по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшейся в августе 2025 года в Анкоридже. В то же время российская сторона неоднократно заявляла о «договоренностях», достигнутых на Аляске, которые якобы могут лечь в основу мирного урегулирования в Украине.