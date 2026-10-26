«Путину нельзя доверять»: в США подтвердили планы провести трехсторонние переговоры с Украиной и РФ

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Марко Рубио готовится к участию в трехсторонних переговорах по Украине (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в выходные общался с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио, которые подтвердили, что США планируют провести трехсторонние переговоры по поводу войны в Украине, пишет Bloomberg 25 октября.

«Они работают» над тем, чтобы положить конец войне в Украине, поэтому хотят провести трехсторонние переговоры, заявил Джонсон.

«В этой ситуации много переменных факторов, и правительство делает все возможное, чтобы положить конец этому конфликту», — отметил спикер Палаты представителей.

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Он добавил, что российскому диктатору Владимиру Путину «нельзя доверять, и мы должны относиться к нему соответствующим образом».

23 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и РФ планируется провести в Абу-Даби в первой половине ноября, однако точная дата еще не определена. По данным Sky News, в качестве места проведения переговоров также рассматривается Швейцария.

25 октября помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что запланированная встреча в трехстороннем формате будет «предварительной» и завышенных ожиданий от нее быть не должно.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина на переговорах не будет идти на компромиссы в вопросе территорий. По его словам, это «красная линия», которая может обсуждаться только на уровне лидеров.