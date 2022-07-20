«Прекрасные артиллеристы». США уже обучили 200 украинцев использованию HIMARS 20 июля, 21:09 Использование РСЗО HIMARS защитниками Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

США обучили 200 украинских военных работе с американскими РСЗО HIMARS. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в среду, 20 июля, после четвертой встречи в формате Рамштайн, на которой обсуждались оборонные потребности Украины.

По словам Милли, многие другие украинские военные сейчас продолжают обучение. Генерал подчеркнул, что защитники Украины используют очень эффективные оборонные маневры и являются прекрасными артиллеристами.



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Инфографика: НВ

Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что, согласно последним договоренностям, Украина получит от США еще четыре HIMARS, и их общее количество достигнет 16. По словам главы Пентагона, дальность снарядов для HIMARS — 80 километров. На вопрос о том, получит ли Украина снаряды большей дальности, которые в том числе позволят нанести удар по Крымскому мосту, Остин не ответил, но сказал, что поставки будут зависеть от нужд Киева.

В среду, 20 июля, в онлайн-формате состоялась четвертая международная встреча в формате «Рамштайн» — переговоры о военной поддержке Украины, которые собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира. Предыдущая встреча состоялась 15 июня в Брюсселе.

Благодаря HIMARS украинская армия смогла атаковать склады боеприпасов РФ на временно захваченных и оккупированных территориях. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, американские РЗСО позволили стабилизировать ситуацию на фронте.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что западное вооружение помогло снизить потери ВСУ. Он также сказал, что американские партнеры Украины довольны тем, насколько качественно украинские артиллеристы используют системы HIMARS и наносят высокоточные удары для поражения «болезненных» точек российских войск.

HIMARS из США: что известно о дальнобойных РСЗО, которые уже наносят мощные удары по врагу https://www.youtube.com/embed/ARjBcK8t_Yo

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