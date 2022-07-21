У главы Пентагона спросили, получит ли Украина снаряды для HIMARS большей дальности 21 июля, 00:27 Ллойд Остин (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Сейчас США поставляют Украине ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью около 80 километров. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в среду, 20 июля, во время брифинга по итогам четвертой встречи в формате Рамштайн.

На вопрос о том, получит ли Украина снаряды большей дальности, которые в том числе позволят нанести удар по Крымскому мосту, Остин не ответил, но сказал, что поставки будут зависеть от нужд Киева.



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«Мы сосредоточимся на том, каковы, по их мнению, их нужды, исходя из ситуации на поле боя», — заявил он, добавив, что украинские военные очень эффективно используют HIMARS.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли также сказал, что управляемые реактивные снаряды GMLRS сейчас удовлетворяют потребности украинской армии.



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В среду, 20 июля, в онлайн-формате состоялась четвертая международная встреча в формате «Рамштайн» — переговоры о военной поддержке Украины, которые собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира. Предыдущая встреча прошла 15 июня в Брюсселе. По словам министра обороны Алексея Резникова, стороны договорились «держать интригу» относительно новых поставок вооружений.

Ранее Резников выразил уверенность, что Украина получит ракеты для РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

8 июля в США объявили, что готовят новый пакет военной помощи Украине, который будет включать 1000 высокоточных 155-мм снарядов. В рамках нового пакета помощи Украина получит еще четыре системы HIMARS, их общее количество достигнет 16.

Инфографика: НВ

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