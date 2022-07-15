Украина обязалась не применять HIMARS по российским объектам на территории РФ — Резников 15 июля, 15:42 РСЗО HIMARS меняет ход войны в Украине, ВСУ наносят точные удары по складам оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Украина обязалась не применять высокоточное оружие, в том числе РСЗО HIMARS, по российским объектам на территории РФ, сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Это правда, я этого не скрываю. Мы обязались, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации. Мы везде это засвидетельствовали, даже я лично сделал это письмом на имени моего коллеги — главы Пентагона, — что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины», — сказал он в интервью ВВС Украина.

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По словам Резникова, глава Пентагона Ллойд Остин спросил у него, распространяется ли это заверение на Крым.

«Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он ответил: мы тебя поняли», — резюмировал глава Минобороны Украины.

8 июля администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать четыре системы РСЗО HIMARS. В целом, Украина получит 12 этих систем и боеприпасы к ним.

В Пентагоне считают, что Украина успешно использует РСЗО HIMARS, чтобы лишить РФ возможности наступления.

Американское издание The Washington Post поддержало призыв министра обороны Украины Алексея Резникова как можно быстрее поставить ВСУ еще больше HIMARS и аналогичных им систем после того, как украинские военные доказали эффективность их применения.

Защитники Украины наносят удары по складам боеприпасов в тылу российских оккупантов, что меняет ход войны.



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