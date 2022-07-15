Украина обязалась не применять HIMARS по российским объектам на территории РФ — Резников

15 июля, 15:42
РСЗО HIMARS меняет ход войны в Украине, ВСУ наносят точные удары по складам оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

РСЗО HIMARS меняет ход войны в Украине, ВСУ наносят точные удары по складам оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Украина обязалась не применять высокоточное оружие, в том числе РСЗО HIMARS, по российским объектам на территории РФ, сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Это правда, я этого не скрываю. Мы обязались, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации. Мы везде это засвидетельствовали, даже я лично сделал это письмом на имени моего коллеги — главы Пентагона, — что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины», — сказал он в интервью ВВС Украина.

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По словам Резникова, глава Пентагона Ллойд Остин спросил у него, распространяется ли это заверение на Крым.

https://www.youtube.com/watch?v=ARjBcK8t_Yo&t=13s

«Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он ответил: мы тебя поняли», — резюмировал глава Минобороны Украины.

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8 июля администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать четыре системы РСЗО HIMARS. В целом, Украина получит 12 этих систем и боеприпасы к ним.

В Пентагоне считают, что Украина успешно использует РСЗО HIMARS, чтобы лишить РФ возможности наступления.

https://www.youtube.com/embed/fDSM65haU2E
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Американское издание The Washington Post поддержало призыв министра обороны Украины Алексея Резникова как можно быстрее поставить ВСУ еще больше HIMARS и аналогичных им систем после того, как украинские военные доказали эффективность их применения.

Защитники Украины наносят удары по складам боеприпасов в тылу российских оккупантов, что меняет ход войны.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Алексей Резников Война России против Украины РСЗО HIMARS

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