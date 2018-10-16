РПЦ разрывает общение с Константинополем. Что это значит и как на это отреагировали в Киеве

Покаяние на исповеди за молитвы в храмах Вселенского патриархата для верующих, а для священников - возможное отлучение от церкви. Синод Русской православной церкви принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Об этом по окончании Синода в Минске сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион. По его словам, это было вынужденное решение. Митрополит добавил, что "до этого вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата".

"Эти решения с точки зрения Русской православной церкви является беззаконными и канонически ничтожными. РПЦ не принимает этих решений, и раскол является расколом. Церковь, которая признала лидеров раскола и вступила с ними в общение, себя исключила из канонического поля православной церкви", - сказал Илларион.

Непослушание церкви

В Русской православной церкви заявили, что в "связи с разрывом общения с Константинопольским патриархатом", туристы из России должны воздержаться от посещения турецких и греческих храмов, сообщил секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, передает Интерфакс.

"За отказ следовать таким запретам для духовенства предусмотрены наказания, а для мирян - покаяние на исповеди в непослушании церкви", - заявил он.

Константинопольский патриархат не будет запрещать верующим Московского патриархата причащаться и молиться в святых местах

По его словам туристы должны воздержаться от молебны в храмах Константинопольской церкви на популярных туристических направлениях. Якимчук уточнил, что в Турции это все действующие храмы Стамбула, единственный действующий храм в Анталии, а в Греции - на Крите и на островах, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, крупнейший из которых - Родос.

Решение Синода было очевидным, сказал архиепископ Ниженский и Прилуцкий Климент. Глава информационного отдела Украинской православной церкви Московского патриархата отметил, что решение РПЦ поддержали уже несколько поместных церквей.

"Патриарх Варфоломей единолично принимает какие-то абсолютно одиозные решения", - сказал Климент.

В комментарии Настоящему времени Климент заявил: "То, что делает сегодня Константинопольский патриархат, можно сравнить с аннексией Крыма".

Выбор за прихожанами

Русская православная церковь избрала путь самоизоляции от вселенского православия, сказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря). Представитель УПЦ Киевского патриархата отметил, что это продолжение того выбора, который РПЦ сделала еще два года назад, отказавшись от участия в Всеправославном Соборе.

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Русская церковь поддерживает политику кремлевской власти. Большинство поместных церквей не пойдут за РПЦ. Некоторые приближенные предстоятели могут выразить глубокую обеспокоенность ситуацией. Сейчас перед духовенством и прихожанами УПЦ МП стоит важный выбор, отметил Зоря.

"Если раньше последователи Московского патриархата всячески убеждали, что они держатся в единстве с патриархией, потому что через нее они поддерживали общение с другими поместными православными церквами и это критерий их единства с вселенским православием, то теперь именно через российскую церковь они изолируются. Свои будут свидетельствовать против них, если они и в дальнейшем будут оставаться в подчинении Москвы и поддерживать решения российского Синода", - сказал Евстратий.

РПЦ конфликтует с православием

Архиепископ Евстратий предусматривает, что со стороны Константинопольского патриархата для верующих Московского патриархата не будет запретов причащаться и молиться в святых местах.

РПЦ отказалась от участия во Всеправославном Соборе еще два года назад

Одновременно с тем пресс-секретарь патриарха Русской православной церкви Кирилла Александр Волков заявил, что прихожане РПЦ не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон. Потому что это каноническая территория Константинопольского патриархата со всеми вытекающими последствиями.

Это может стать серьезной проблемой, ведь Афон всегда считался центром духовности всемирного масштаба, сказал доцент кафедры богословия и религиоведения Национального педагогического университета им. Драгоманова Виталий Хромець. РПЦ имеет право запретить своим прихожанам посещать Афон, но будут ли верующие выполнять это решение. Сейчас есть несколько вариантов дальнейших событий, добавил Хромець.

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РПЦ может действительно оказаться во всеправославной изоляции.

Русская церковь стала на путь конфликта со всем мировым православием, заявил на встрече с экзархами президент Украины Петр Порошенко. Все это произошло с очевидной подачи Кремля.

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К тому же Петр Порошенко вскоре внесет в Верховную Раду инициативу о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенского патриарха. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко.