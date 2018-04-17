РПЦ прокомментировала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху о создании независимой церкви

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РПЦ: Патриарх Константинопольский Варфоломей
Фото: Van den Troost Hans/Flickr

РПЦ: Патриарх Константинопольский Варфоломей "не может поддержать создание независимой церкви в Украине"

В РПЦ прокомментировали обращение президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею относительно создания независимой Православной церкви Украины.

По словам председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, Патриарх Константинопольский Варфоломей "не может поддержать создание независимой церкви в Украине".

"Патриарх Варфоломей неоднократно заявлял, что считает митрополита Онуфрия (УПЦ МП - Ред.) единственным каноническим главой православной церкви в Украине", - цитирует Илариона ТАСС.

Он добавил, что Москва не располагает достоверными сведениями о содержании беседы между патриархом Варфоломеем и Петром Порошенко.

Во вторник, 17 апреля, президент Порошенко обратился к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с официальным обращением о создании в Украинеединой и независимой Православной церкви.  

Порошенко отметил,  что обращение к Варфоломею поддержала Украинской православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.  

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