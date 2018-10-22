РПЦ прокомментировала изменение правил титулования предстоятеля УПЦ КП Филарета

Представитель РПЦ, митрополит Иларион прокомментировал измениние формы титула предстоятеля УПЦ КП Филарета.

По словам Илариона, решение Константинополя о восстановлении канонического статуса Филарета никоим образом не повлияет на позицию РПЦ.

"Для нас Филарет остается таким, каким он был, то есть раскольником. Весь этот фарс с присуждением ему нового титула показывает, что решение о его отлучении в 1997 году было правильным", - заявил Иларион в интервью ресурсу Romfea.

В субботу, 20 октября, Священный Синод УПЦ КП утвердил полную и сокращенную форму титула своего предстоятеля: отныне патриарх Филарет в отношениях с другими церквями будет называться Блаженнейший Архиепископ Митрополит Киевский и всея Руси Украины.

Полный же титул имеет следующую форму: Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева - матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит. Сокращенный титул звучит как Святейший (имя), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины.

Также УПЦ КП выразила благодарность Вселенскому патриарху за решение от 11 октября, которые "устраняют ряд канонических аномалий и открывают путь к образованию в Украине единой поместной автокефальной Украинской православной церкви".

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.