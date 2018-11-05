РПЦ хочет расширить деятельность за рубежом из-за предоставления автокефалии Украинской церкви 

РПЦ: Мы аккумулируем многочисленные запросы верующих за рубежом и изучаем возможность открытия дополнительных приходов

РПЦ рассматривает возможность открытия дополнительных приходов за рубежом из-за предоставления Константинопольским патриархатом автокефалии Украинской церкви.

Об этом агентству ТАСС заявил глава Управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Венский и Будапештский Антоний.

По словам архиепископа, верующие, ранее посещавшие приходы Константинопольского патриархата, оказались в очень непростой ситуации (из-за разрыва отношений со стороны РПЦ - Ред.) и направляют большое количество обращений в Москву.

"Они просят, чтобы РПЦ имела попечение о наших соотечественниках, проживающих в самых разных уголках Земли, направляла бы священников, организовывала приходскую жизнь с тем, чтобы наши прихожане не были лишены пастырского окормления и возможности участвовать в церковных таинствах. Мы аккумулируем все эти многочисленные запросы и изучаем возможность открытия дополнительных приходов в тех местах, где сами соотечественники нас об этом просят - это реакция на пожелания конкретных людей", - заявил Антоний.

Он отметил, что особенно остро этот вопрос стоит в тех местах, где нет приходов Московского патриархата, но присутствуют приходы Константинопольского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

Константинопольский патриархат не будет разрывать отношения с Русской православной церковью и продолжит поминать Московского патриарха в порядке, установленном в диптихе.

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.

Архиепископ Телмисский Иов в интервью ВВС заявил, что с 11 октября 2018 года иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус - клириков Вселенского престола. Таким образом, с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует.

Владыка Иов отметил, что Вселенский патриарх имеет абсолютное право провозглашать автокефалию, это его привилегия, если же РПЦ сомневается относительно этого, она должна отречься от собственной автокефалии. Иов допустил, что в отношении РПЦ будут применены "определенные меры" в случае дальнейшего сопротивления автокефалии Украинской церкви.

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