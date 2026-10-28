«Путин признает, что это главный вопрос». Стьоре объяснил, зачем разговаривал с российским диктатором об Украине

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным пытался донести европейскую позицию относительно окончания войны РФ против Украины.

Об этом Стере сказал в среду, 28 октября, сообщило Reuters.

По его словам, он и президент Финляндии Александер Стубб во время разговора с Путиным пытались найти ответ, «что должно произойти, чтобы эта война не продолжалась бесконечно месяцами». Стере признал, что найти решение стало «еще труднее».

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«Я не думаю, что он [Путин] изменит свое мнение, но у него есть возможность очень четко услышать нашу позицию. Я опасаюсь, что не все из этих месседжей он услышит, когда американцы будут с ним разговаривать», — сказал Стере.

Он подчеркнул, что Норвегия стремится добиться определенных шагов по деэскалации, таких как прекращение взаимных атак на энергетическую инфраструктуру, прекращение ударов по судам, экспортирующим украинское зерно, и проведение обмена военнопленными.

На вопрос, возможен ли мир без территориальных уступок со стороны Украины, Стере напомнил, что «Россия сегодня контролирует почти 20% [украинской территории]».

«Украина никогда не подпишет соглашение, признающее, что она потеряла территорию, но могут ли они [украинцы] воспринимать нынешнюю линию фронта как реальность и точку отсчета — это уже другой вопрос», — заявил он.

«И главный вопрос заключается в том, какие гарантии безопасности могут быть для Украины после мирного соглашения. Путин признает, что это главный вопрос», — подытожил Йонас Гар Стере.

27 октября президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным относительно урегулирования войны в Украине.

Этот разговор стал первым прямым контактом Путина с европейскими лидерами, поддерживающими Украину, после телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в июле 2025 года.

Газета Financial Times со ссылкой на информированные источники писала, что Путин большую часть разговора со Стуббом и Стере читал им «лекцию» о средневековой истории древних славян.

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Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщило, что Путин во время разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии отказался от компромиссов по Донбассу.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала телефонный разговор Стубба и Стере с Путиным. Она заявила, что Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к мирному урегулированию.