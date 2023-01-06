«Только вывод войск РФ». В Минобороны напомнили, что Россия ни разу не придерживалась договоренностей о перемирии за девять лет войны 6 января, 16:08 Российские оккупанты еще ни разу не придерживались условий перемирия (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Реальное прекращение огня вдоль всей лини фронта произойдет только тогда, когда Россия выведет свои оккупационные войска с территории Украины.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр, напомнив о том, что за все девять лет войны против Украины Россия еще ни одного раза не придерживалась договоренностей о перемирии.

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В своем Telegram она уточнила, что всего за время боев периода АТО было 11 попыток установить более или менее устойчивый режим прекращения огня, о чем стороны договаривались в рамках Трехсторонней контактной группы:

«Все они сорваны умышленными действиями врага. К примеру, во время так называемого „всеобъемлющего весеннего перемирия“ 2018-го за 22 дня провозглашенной „тишины“ враг совершил по меньшей мере 153 обстрела, во время которых шесть украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения», — отметила замминистра обороны.

Маляр также подчеркнула, что за период действия ООС на Донбассе Украина еще несколько раз договаривалась о двустороннем прекращении огня. Однако их результаты были аналогичны предыдущим.

В 2019 году боевые потери украинской армии в Донбассе составили 97 погибших.

В 2020-м до начала последнего, июльского перемирия, погибают еще 32 военнослужащих ВСУ, 220 ранены.

27 июля 2020 года официально начался очередной «полный и всеобъемлющий режим прекращения огня». Однако враг его придерживался всего полчаса.

«Поэтому только вывод войск России с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии», — резюмировала Маляр.

5 января Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационных армий на украинской территории.

Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил о российских ударах по Херсону перед Рождеством и массированной атаке на Украину в Новый год и посоветовал не воспринимать кремлевские заявления всерьез.





