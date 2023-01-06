Президент Венгрии одобрила «рождественское перемирие» Путина. В соцсетях ей ответили 6 января, 14:57 Каталин Новак поприветствовала циничное заявление диктатора Путина (Фото:Katalin Novák/Facebook)

Президент Венгрии Каталин Новак единственная из всех западных лидеров приветствовала «рождественское перемирие» российского диктатора Владимира Путина, о котором он цинично заявил накануне.

«Пусть анонсированное прекращение огня на православное Рождество будет шагом к миру», — написала она в своем Twitter.

Пользователи соцсетей отреагировали на такую оценку действий кремлевского режима.

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В ответ ей писали новости о воздушной тревоги по всей Украине и об утреннем обстреле Херсона.

Примечательно, что в ноябре президент Венгрии посещала Киев и видела преступления войск РФ в Украине. Во время визита она заявила, что ответственность диктатора Владимира Путина за войну очевидна.

5 января Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационных армий на украинской территории.

Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил о российских ударах по Херсону перед Рождеством и массированной атаке на Украину в Новый год и посоветовал не воспринимать кремлевские заявления всерьез.





