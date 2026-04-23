Этот европейский пакет придаст силы нашей армии и обеспечит Украине больше устойчивости, заявил президент Владимир Зеленский (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Разблокирован европейский пакет поддержки для Украины — это 90 миллиардов евро на два года. Первый транш может быть доступен уже в мае или в июне.

Об этом в четверг, 23 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня важный день для нашей защиты и для наших отношений с Евросоюзом. Разблокирован европейский пакет поддержки для Украины — это 90 миллиардов евро на два года. Этот европейский пакет придаст силы нашей армии, обеспечит Украине больше устойчивости и позволит нам выполнять социальные обязательства перед украинцами так, как это определено законом», — заявил президент.

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Зеленский отметил, что первый транш из этого пакета поддержки может поступить уже в мае-июне.

«Средства из европейского пакета будут направлены, в частности, на производство оружия, закупку необходимого оружия у партнеров, которое мы в Украине еще не производим, а также на подготовку к следующей зиме нашей энергетики и критической инфраструктуры», — рассказал украинский лидер.

Кипр, как ныне председательствующая в ЕС страна, подтвердил окончательное принятие кредита для Украины.

Ранее, 23 апреля, издание Politico сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в неформальной встрече лидеров ЕС на Кипре, где ключевой темой станет разблокирование кредита Украине на €90 млрд.

22 апреля сообщалось, что послы ЕС на заседании согласовали выделение Украине кредита в 90 млрд евро и одобрили 20-й пакет санкций против России.

Законодательный акт об изменениях регламента для предоставления кредита Украине, а также 20-й пакет санкций против РФ блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пользуясь необходимостью единогласного решения. Он требовал возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

13 апреля Петер Мадьяр, лидер венгерской оппозиционной партии Тиса, которая победила на парламентских выборах, заявил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.