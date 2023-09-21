В Ровно погасили пожар на СТО. Власти показали последствия российской атаки 21 сентября, 11:22 Последствия российского удара по Ровно 21 сентября (Фото:Виталий Коваль/Telegram)

Спасатели в Ровно ликвидировали последствия ракетного удара по станции технического обслуживания автомобилей, который Россия нанесла в ночь на четверг, 21 сентября.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Коваль.

В результате попадания огонь охватил подсобные помещения СТО площадью 100 м.кв. Пять автомобилей уничтожены, еще три, а также два здания повреждены. По состоянию на 11:00 пожар полностью потушили.

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Ранее власти сообщали и об атаке на энергетическую инфраструктуру. Часть Ровенского района осталась без электроэнергии.

Фото: Виталий Коваль

Фото: Виталий Коваль

Фото: Виталий Коваль

Фото: Виталий Коваль

Фото: Виталий Коваль

В ночь на 21 сентября во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Россия осуществила массированный запуск крылатых ракет в несколько волн. Взрывы прогремели в Киеве и нескольких областях.

В столице восемь пострадавших, среди которых девятилетняя и 16-летняя девочки. В Черкассах россияне атаковали отель в центре города — как минимум десять раненых. Также есть попадания в Дрогобыче Львовской области, Харькове и Херсоне.