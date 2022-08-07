Российские олигархи братья Ротенберги использовали лазейку в британском законодательстве, чтобы обойти санкции — BBC 7 августа, 15:52 Аркадий Ротенберг считается близким другом российского диктатора Владимира Путина (Фото:kremlin.ru)

Приближенные к Путину российские олигархи Аркадий и Борис Ротенберги воспользовались лазейкой в британском законодательстве, чтобы обойти санкции. Ротенберги создали тип компании, от которой закон не требует идентифицировать ее настоящих владельцев, говорится в совместном расследовании BBC и журналистской организации Finance Uncovered.

В 2016 и 2017 годах правительство Великобритании ввело новые правила, по которым почти всем британским компаниям пришлось назвать своих настоящих владельцев. Таким образом, хотели бороться с отмыванием денег. Однако английские общества с ограниченной ответственностью (ELP) под действие новых правил о прозрачности не попали.

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Это спровоцировало бум ELP – за последние пять лет было создано более 4500 новых обществ. Для сравнения, за пять лет до 2017 года – 2950.

Журналисты проанализировали тысячи документов, демонстрирующих, как ELP стали способом обойти законы о борьбе с отмыванием денег.

Как отмечается в материале BBC, ELP на законных основаниях используются, например, в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах — они имеют налоговые преимущества, а суммы, которыми рискуют инвесторы, ограничены.

В отличие от большинства компаний, ELP не имеет отдельного юридического лица. Это означает, что они не могут иметь активы, не обладают бенефициарным владельцем и не могут на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета. Но оказавшиеся в распоряжении журналистов документы идентифицируют бенефициарных владельцев ELP, и являются доказательствами их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям.

Среди владельцев таких обществ есть и люди из окружения российского диктатора Владимира Путина.

Братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2020 году попали под расследование комитета Сената США. В нем утверждалось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от американских санкций, введенных после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Эти компании использовались для покупки произведений искусства в миллионы долларов.

Одной из таких компаний была Sinara Company LP – английское общество с ограниченной ответственностью, созданное в январе 2017 года. Ее юридический адрес расположился в самом центре Лондона, в двух шагах от Оксфорд-серкус.

В документах компании говорилось, что она занимается "туризмом и продажей билетов".

В период с июля 2017 года по июнь 2018 года компания отправила 14 электронных переводов на общую сумму 133 тысяч долларов консультанту по искусству, который, как сказано в отчете Сената, «способствовал покупкам для Ротенбергов».



Согласно законодательству Британии, настоящих владельцев Sinara Company LP (закрывшейся в 2019 году) раскрывать не нужно.

«Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению», — заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции.

Большинство обществ с ограниченной ответственностью основываются так называемыми агентствами по формированию компаний, оказывающих юридический адрес и административную поддержку.

BBC и Finance Uncovered обнаружили, что из 4500 ELP, созданных с 2017 года, примерно четверть зарегистрирована только пятью британскими агентствами.

Эти агентства имеют опыт создания анонимных компаний в Великобритании для клиентов из Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Некоторые из зарегистрированных ими компаний также были связаны с финансовыми преступлениями, в том числе с отмыванием денег.

Британия ввела санкции против братьев Ротенбергов 22 февраля 2022 года.

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