Глава ЮНЕСКО «сожалеет» о ликвидации пропагандиста Журавлева. В Раде напомнили о нацистах
Одра Азуле (Фото:Audrey Azoulay / Twitter)
Гендиректор ЮНЕСКО Одра Азуле выразила «сожаление» после гибели российского пропагандиста и военного преступника Ростислава Журавлева. Глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко напомнил, что Журавлев не был журналистом.
На официальном сайте организации опубликовали заявление Азуле, в котором она «сожалеет о смерти Журавлева и призывает к расследованию обстоятельств».
«Журналисты играют решающую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены. Я повторяю свой призыв к соблюдению международного гуманитарного права», — заявила она.
В своем Twitter Мережко написал, что пропагандисты не являются журналистами.
«Они — военные преступники. Так же, как и нацистский пропагандист Юлиус Штрайхер, которого Нюрнбергский трибунал отдал под суд. Российские пропагандисты совершают такое же преступление — преступление против человечности», — заявил парламентарий.
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Журавлев был ликвидирован Силами оборонами 22 июля. Он был военкором из пропагандистского агентства РИА Новости.
Украинский журналист Денис Казанский напомнил, что убитый Ростислав Журавлев еще с 2014 года непосредственно участвовал в агрессии РФ против Украины.
20 июля украинские военные ликвидировали российского захватчика и z-пропагандиста Михаила Лучина, который вел популярный среди граждан РФ Telegram-канал Миша на Донбассе.
Среди украинцев Лучин был известен, в частности, тем, что пытался заказать на AliExpress беспилотников на $25 тысяч, однако, благодаря вмешательству Кибер Сопротивления, вместо них потратил деньги на различные секс-игрушки.