Профессор кафедры украинской истории имени Михаила Грушевского в Гарвардском университете Сергей Плохий в интервью Radio NV объяснил, почему победа правых на выборах в Европе не обязательно означает, что Украина потеряет поддержку.

«Безусловно, это (победа правых на выборах в ряде стран Европы — ред.) вполне реальный сценарий, но не предопределенный заранее», — отметил Плохий в эфире Radio NV.

Реклама

Он напомнил, что несколько лет назад считалось серьезной опасностью, что после победы правых на выборах в Италии Джорджа Мелони войдет в пророссийский или антиукраинский лагерь.

«Я думаю, что есть вероятность подобных сценариев в других европейских странах. В понимании того, что чем больше европейцев понимают угрозу России, а она фактически одинакова для левых, центристов и правых, национальным интересам. А правые как раз ставят в первую очередь национальные интересы. То есть, здесь есть поле, на котором Украина вполне может играть и даже выигрывать, но надо появиться на эту игру. А это игра, где мы должны работать, в том числе с правыми», — сказал историк.

Плохий добавил, что «главное знамя, с которым мы выходим во внешний мир» — защита демократии, а правые в европейских странах играют по правилам демократии.

«И пример Мелони вдохновляет: мы не обязательно должны проиграть эту игру», — заявил он.

Во Франции лидерка ультраправых Марин Ле Пен является фавориткой предстоящих президентских выборов, которые должны состояться в 2027 году. Согласно данным опроса, проведенного в октябре, ее поддерживают 32−33,5% избирателей, тогда как идущего вторым ультралевого политика Жан-Люка Меланшона — лишь 17%. 14 октября Ле Пен заявила, что в случае победы прекратит финансовую помощь Украине в течение шести месяцев.

6 сентября на выборах в земельный парламент восточногерманской федеральной земли Саксония-Анхальт уверенную победу с 43,8% голосов одержала ультраправая партия AfD. Однако она не получила большинства в парламенте. 6 октября представителя AfD Тобиаса Рауша выбрали главой земельного парламента Саксонии-Анхальт. Он стал первым политиком этой партии, возглавившим парламент в Германии. 7 октября сообщалось, что AfD и Альянс за социальную справедливость (BSW) планируют принять в парламенте земли Саксония-Анхальт резолюцию с призывом прекратить военную и финансовую помощь Украине и отменить экономические санкции против РФ. В начале октября рейтинг AfD впервые достиг 30% по всей Германии.