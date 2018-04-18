РосСМИ: США отсрочили введение новых антироссийских санкций

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СМИ: Новых американских санкций против РФ в ближайшее время не будет

СМИ: Новых американских санкций против РФ в ближайшее время не будет

США уведомили Россию, что пока не будут вводить новые антироссийские санкции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД России.

"Я могу подтвердить, что США уведомили посольство России, что новых санкций пока не будет", - заявил собеседник российского агентства.

Ранее посол США в ООН Никки Хейли заявила, что 16 апреля будут приняты новые санкции против РФ в связи с тем, что Москва поддерживает режим президента Сирии Башара Асада.

После ее анонса американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России. Собеседник в Белом доме рассказал, что заявление Хейли было ее личной инициативой и она совершила ошибку, "которую теперь необходимо устранить".

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов вышеперечисленных бизнесменов, чиновников и компаний. Кремль назвал новые санкции "попранием всего и вся" и анонсировал ответные меры.

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