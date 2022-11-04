Российский постпред в ООН проголосовал за резолюцию со словами о попытках РФ оправдать агрессию «борьбой с неонацизмом» — Кислица 4 ноября, 23:37 Постпред России в ООН Василий Небензя (Фото:David 'Dee' Delgado/Reuters)

Представитель страны-террориста РФ в ООН Василий Небензя в пятницу, 4 ноября, проголосовал за резолюцию, в которой сказано, что Россия пыталась оправдать свою агрессию против Украины якобы «уничтожением неонацизма».

Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.



Он рассказал, что страна-агрессор с 2005 года ежегодно ставит на голосование манипулятивную резолюцию о «борьбе с неонацизмом» в мире. В резолюцию этого года Украина включила поправку, и Россия в итоге поддержала документ, который содержит слова: «РФ пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы для уничтожения неонацизма; сознательное использование неонацизма для оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает настоящие попытки борьбы с неонацизмом».

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12 октября Генассамблея ООН проголосовало за резолюцию, осуждающую попытки незаконной аннексии Россией захваченных украинских территорий в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Резолюцию поддержали 143 страны из 193 членов ООН, 35 стран воздержались. Против выступили только пять стран: Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.