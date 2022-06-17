«Это уже античеловечество». Россиян может изменить к лучшему только сокрушительное поражение — Андрухович 17 июня, 15:32 Цей матеріал також доступний українською Крест и баннер с надписью «Последний день России» перед посольством РФ в Киеве, 12 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украинский писатель Юрий Андрухович в интервью НВ заявил, что россиян может изменить к лучшему только сокрушительное поражение.

«Я думаю, что россиян к лучшему может изменить только сокрушительное поражение России. Мы должны добиться этого поражения ради их блага. Потому что их не улучшит какое-либо относительное перемирие, вывод войск и т.д. Это должно быть что-то на уровне большого краха, такого, как потерпела нацистская Германия, потому что российское общество дошло уже до такого состояния, когда обернулось большой аномалией, это уже антицивилизация, античеловечество», — сказал Андрухович.

Видео дня

По словам писателя, после Бучи «можно сказать, что они себя добровольно расчеловечили, лишили себя человеческих признаков и сами этого захотели», поэтому «только гром на головы, наказание, пусть им кажется, что это кара небесная».

Он добавил, что крах на поле боя повлечет за собой быстрое падение нынешнего режима, «потому что россияне обожают своих правителей до тех пор, пока те демонстрируют им победы, а как только российский самодержец где-то проигрывает, его сбрасывают».

«И если в результате сокрушительного поражения и падения режима в России образуется определенный общественный вакуум, то есть шанс заполнить его позитивом и конструктивом. И, возможно, спустя какие-нибудь десятилетия украинцы их простят (не знаю, уместно ли это слово), но можно будет как-то сосуществовать», — подытожил Андрухович.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, проведенного с 13 по 18 мая, 92% украинцев с начала полномасштабного вторжения РФ негативно относятся к стране-агрессору.

По мнению директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи, чтобы это изменилось, нужно как минимум одно поколение.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.