«Это уже античеловечество». Россиян может изменить к лучшему только сокрушительное поражение — Андрухович

17 июня, 15:32
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Крест и баннер с надписью «Последний день России» перед посольством РФ в Киеве, 12 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Крест и баннер с надписью «Последний день России» перед посольством РФ в Киеве, 12 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Украинский писатель Юрий Андрухович в интервью НВ заявил, что россиян может изменить к лучшему только сокрушительное поражение.

«Я думаю, что россиян к лучшему может изменить только сокрушительное поражение России. Мы должны добиться этого поражения ради их блага. Потому что их не улучшит какое-либо относительное перемирие, вывод войск и т.д. Это должно быть что-то на уровне большого краха, такого, как потерпела нацистская Германия, потому что российское общество дошло уже до такого состояния, когда обернулось большой аномалией, это уже антицивилизация, античеловечество», — сказал Андрухович.

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По словам писателя, после Бучи «можно сказать, что они себя добровольно расчеловечили, лишили себя человеческих признаков и сами этого захотели», поэтому «только гром на головы, наказание, пусть им кажется, что это кара небесная».

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Он добавил, что крах на поле боя повлечет за собой быстрое падение нынешнего режима, «потому что россияне обожают своих правителей до тех пор, пока те демонстрируют им победы, а как только российский самодержец где-то проигрывает, его сбрасывают».

«И если в результате сокрушительного поражения и падения режима в России образуется определенный общественный вакуум, то есть шанс заполнить его позитивом и конструктивом. И, возможно, спустя какие-нибудь десятилетия украинцы их простят (не знаю, уместно ли это слово), но можно будет как-то сосуществовать», — подытожил Андрухович.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, проведенного с 13 по 18 мая, 92% украинцев с начала полномасштабного вторжения РФ негативно относятся к стране-агрессору.

По мнению директора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи, чтобы это изменилось, нужно как минимум одно поколение.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Россияне Юрий Андрухович Российско-украинская война Война России против Украины

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