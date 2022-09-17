«РФ развалит ультрарадикальная хунта». Как Украина и мир должны подготовиться к будущему после Путина — эксперт

17 сентября, 16:06
Эксклюзив НВ
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Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Как украинцам придется контролировать ситуацию с безопасностью после распада РФ и почему, независимо от ситуации на фронте, Украина должна наращивать военные мощности, рассказал в эфире Радио НВ Михаил Самусь, директор New Geopolitics Research Network.

https://www.youtube.com/watch?v=CH1RbOXo8TA&t=527s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

Самусь считает, что в правительстве США не хватает понимания реалистичных сценариев политической ситуации в РФ:

«В администрации президента [Джо] Байдена существует концептуальная проблема: они не готовы к трансформации России в следующее состояние. Под следующим положением я подразумеваю создание десятков новых государств. В США считают, что победа над Россией закончится так же, как победа над Советским Союзом. Что после [российского диктатора Владимира] Путина прийдет Горбачев, начнет говорить о „новом мышлении и перестройке“ и все будет хорошо. Потом будут выборы — Россия ослабнет и будет период похожий на 90-е годы».

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Эксперт убежден, что Россия развалиться: «Сначала после Путина на волне или путча, или военной хунты придет ультрарадикальная патриотическая вооруженная хунта. Она действительно будет создавать огромные проблемы окружающему миру. Но в результате деятельности этой хунты Россия развалится. Так как эффективно управлять такой страной она не сможет, будут огромные экономические проблемы».

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По его словам Самуся, после распада РФ именно украинцам придется обеспечивать контроль безопасности:

«Кто будет стабилизировать и на чем будут стабилизировать эту территорию? По-видимому, это будут делать украинцы. А для того чтобы стабилизировать такую территорию, нужно бронетехнику в частности. То есть если посмотреть на перспективу, то Украине уже нужно поставлять Абрамсы (M1 Abrams — ред.) не только для того, чтобы сейчас закрывать пробелы в нашей обороне или для проведения контрнаступления».

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По мнению эксперта, осознание западными партнерами реалистичности такого сценария должно способствовать наращиванию военной помощи:

«Мы не можем прогнозировать, когда это случиться - завтра может быть или через пятнадцать лет. Но в любом случае нам нужно обеспечивать, чтобы в Украине уже создавались возможности для быстрого реагирования на те кризисы, которые будут создаваться на территории бывшей Российской Федерации - так называемой России».

Редактор: Анаид Агаджанова

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Теги:   США Джо Байден Госдеп США Военная агрессия Укроборонпром Пентагон Безопасность в Европе Радио НВ Война России против Украины

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