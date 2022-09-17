«РФ развалит ультрарадикальная хунта». Как Украина и мир должны подготовиться к будущему после Путина — эксперт 17 сентября, 16:06 Эксклюзив НВ Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Как украинцам придется контролировать ситуацию с безопасностью после распада РФ и почему, независимо от ситуации на фронте, Украина должна наращивать военные мощности, рассказал в эфире Радио НВ Михаил Самусь, директор New Geopolitics Research Network.

Самусь считает, что в правительстве США не хватает понимания реалистичных сценариев политической ситуации в РФ:

«В администрации президента [Джо] Байдена существует концептуальная проблема: они не готовы к трансформации России в следующее состояние. Под следующим положением я подразумеваю создание десятков новых государств. В США считают, что победа над Россией закончится так же, как победа над Советским Союзом. Что после [российского диктатора Владимира] Путина прийдет Горбачев, начнет говорить о „новом мышлении и перестройке“ и все будет хорошо. Потом будут выборы — Россия ослабнет и будет период похожий на 90-е годы».

Видео дня

Эксперт убежден, что Россия развалиться: «Сначала после Путина на волне или путча, или военной хунты придет ультрарадикальная патриотическая вооруженная хунта. Она действительно будет создавать огромные проблемы окружающему миру. Но в результате деятельности этой хунты Россия развалится. Так как эффективно управлять такой страной она не сможет, будут огромные экономические проблемы».

По его словам Самуся, после распада РФ именно украинцам придется обеспечивать контроль безопасности:

«Кто будет стабилизировать и на чем будут стабилизировать эту территорию? По-видимому, это будут делать украинцы. А для того чтобы стабилизировать такую территорию, нужно бронетехнику в частности. То есть если посмотреть на перспективу, то Украине уже нужно поставлять Абрамсы (M1 Abrams — ред.) не только для того, чтобы сейчас закрывать пробелы в нашей обороне или для проведения контрнаступления».

По мнению эксперта, осознание западными партнерами реалистичности такого сценария должно способствовать наращиванию военной помощи:

«Мы не можем прогнозировать, когда это случиться - завтра может быть или через пятнадцать лет. Но в любом случае нам нужно обеспечивать, чтобы в Украине уже создавались возможности для быстрого реагирования на те кризисы, которые будут создаваться на территории бывшей Российской Федерации - так называемой России».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.