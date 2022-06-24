Комитет Сената США принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма 24 июня, 07:14 Цей матеріал також доступний українською В случае утверждения этого решения госсекретарем США, Россия окажется пятой страной-спонсором терроризма (Фото:Anne/flickr.com)

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию с призывом к госсекретарю США Энтони Блинкену включить России в список стран-спонсоров терроризма.

Резолюция была предложена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом 9 мая, со стороны демократов ее поддержал сенатор Ричард Блюменталь, сообщает Голос Америки.

Сенатор-демократ Крис Кунс заявил, что окончательное решение должны принять в администрации президента США.

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По словам сопредседателя комитета по международным отношениям сенатора-республиканца Джеймса Риша, эта резолюция должна получить мощную поддержку при голосовании в Сенате, что может повлиять на решение госсекретаря.

«Следующий шаг — за государственным секретарем США. Он должен сделать это признание. Но здесь, в Сенате, мы ожидаем значительной поддержки этой резолюции. Поэтому я думаю, что это повлияет на госсекретаря», — сказал республиканец.

По словам Риша, он не сомневается, что атака на Украину является актом терроризма со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина.

«Если Соединенные Штаты признают страну спонсором терроризма, это повлечет за собой много последствий. Наглядный пример — Иран. Нет сомнения, что Россия во главе с Владимиром Путиным является государством-спонсором терроризма. Акт, который он совершил, отдав приказ о наступлении в Украину, был террористическим актом. Он военный преступник, и он несет ответственность за каждое преступление, совершенное от его имени, каждый акт уничтожения, каждый акт убийства, все, что было совершено в Украине, на его ответственность. Он военный преступник. И нам нужно дать мощный сигнал мира — как мы относимся к ужасающим вещам, которые он делает», — подчеркнул он.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский также призвал признать РФ государством-спонсором терроризма, а ее вооруженные силы — террористической организацией. В Госдепе США не исключают такой возможности.

Включение в список государств-спонсоров терроризма позволяет наложить на страну дополнительные категории санкций, включая ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, а также финансовые и другие ограничения.



Сейчас в списке стран — спонсоров терроризма находятся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

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