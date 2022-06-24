Комитет Сената США принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма

24 июня, 07:14
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В случае утверждения этого решения госсекретарем США, Россия окажется пятой страной-спонсором терроризма (Фото:Anne/flickr.com)

В случае утверждения этого решения госсекретарем США, Россия окажется пятой страной-спонсором терроризма (Фото:Anne/flickr.com)

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию с призывом к госсекретарю США Энтони Блинкену включить России в список стран-спонсоров терроризма.

Резолюция была предложена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом 9 мая, со стороны демократов ее поддержал сенатор Ричард Блюменталь, сообщает Голос Америки.

Сенатор-демократ Крис Кунс заявил, что окончательное решение должны принять в администрации президента США.

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По словам сопредседателя комитета по международным отношениям сенатора-республиканца Джеймса Риша, эта резолюция должна получить мощную поддержку при голосовании в Сенате, что может повлиять на решение госсекретаря.

«Следующий шаг — за государственным секретарем США. Он должен сделать это признание. Но здесь, в Сенате, мы ожидаем значительной поддержки этой резолюции. Поэтому я думаю, что это повлияет на госсекретаря», — сказал республиканец.

По словам Риша, он не сомневается, что атака на Украину является актом терроризма со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина.

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«Если Соединенные Штаты признают страну спонсором терроризма, это повлечет за собой много последствий. Наглядный пример — Иран. Нет сомнения, что Россия во главе с Владимиром Путиным является государством-спонсором терроризма. Акт, который он совершил, отдав приказ о наступлении в Украину, был террористическим актом. Он военный преступник, и он несет ответственность за каждое преступление, совершенное от его имени, каждый акт уничтожения, каждый акт убийства, все, что было совершено в Украине, на его ответственность. Он военный преступник. И нам нужно дать мощный сигнал мира — как мы относимся к ужасающим вещам, которые он делает», — подчеркнул он.

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24 апреля президент Украины Владимир Зеленский также призвал признать РФ государством-спонсором терроризма, а ее вооруженные силы — террористической организацией. В Госдепе США не исключают такой возможности.

Включение в список государств-спонсоров терроризма позволяет наложить на страну дополнительные категории санкций, включая ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, а также финансовые и другие ограничения.

Сейчас в списке стран — спонсоров терроризма находятся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Россия Терроризм Сенат США

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