Россия высылает более 100 госслужащих Германии — СМИ 27 мая, 17:12 Россию покинут более 100 граждан Германии (Фото:Pexels / Pixabay)

Более 100 немецких госслужащих покинут территорию страны-агрессора России после того, как кремлевский режим ограничил количество сотрудников, которые могут работать в дипломатических представительствах Германии в стране.

Об этом сообщает агентство Reuters в субботу, 27 мая, со ссылкой на источник в МИД Германии.



«Этот лимит, установленный Россией на начало июня, требует серьезного сокращения нашего присутствия в России по всем направлениям», — сказал собеседник агентства.

Видео дня

22 апреля власти Германии приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств из страны. В МИД страны-агрессора после этого заявили о «зеркальной» высылке немецких дипломатов и об ограничении максимального количества немецких диппредставителей.

DW со ссылкой на информацию газеты Süddeutsche Zeitung пишет, что Россию должны покинуть от 100 до 500 госслужащих ФРГ, в частности, сотрудники Гете-Институтов и преподаватели Немецкой школы в Москве. На территории страны-агрессора останутся около 350 представителей Германии.

Перед этим СМИ сообщали, что из Германии собираются выслать более 30 российских «дипломатов», которые занимались вербовкой информаторов среди политиков, бизнесменов, военных и ученых.