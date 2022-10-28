«Мы над этим работаем». Страну-агрессора Россию пока не устраивает большой обмен «всех на всех» — омбудсмен 28 октября, 17:45 Дмитрий Лубинец (Фото:www.facebook.com/dmytro.lubinets)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что большой обмен «всех на всех» пока не устраивает страну-агрессора Россию, но украинские власти работают над этим вопросом.

«Украинские власти действительно предлагают РФ большой обмен — всех на всех. Это не устраивает пока РФ. Но мы над этим работаем. Часто ли меняются планы? Это уже — детали», — сказал он в интервью Укринформу.

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По словам Лубинца, детали он сказать не может, чтобы просто не помешать обменам.

«Единственное, что могу сказать, что это очень трудно, потому что меняются подходы и условия (со стороны россиян — ред.), что угодно происходит для того, чтобы нам точно не облегчить работу», — сказал он.

Лубинец заявил, что обмены являются сложной процедурой.

"Но обмены же происходят — значит, мы неплохо справляемся со своей работой. Когда общество видит результаты нашей деятельности – это показатель того, что мы со своей работой справляемся. На 100 процентов ли? Я уверен, что не все довольны», – сказал он.

В среду, 26 октября, состоялся новый обмен пленными, удалось вернуть домой десять украинских военнослужащих.

