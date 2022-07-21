Очень важный урок. Что Запад понял о России за последние восемь лет — руководитель Bellingcat 21 июля, 14:19 Российские космонавты позируют на МКС с флагом террористической организации «ЛНР» (Фото:Roscosmos/Handout via REUTERS)

Журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио НВ рассказал, что Запад понял о России за последние восемь лет.

«То, что нельзя верить никаким официальным словам, которые приходят из России, потому что раньше все-таки коллективный Запад принимал, что не может быть такого, что полностью необоснованно будут врать, скорее всего, там есть частица истины или что они верят этой версии, поэтому ее рассказывают. После этих восьми лет стало абсолютно понятно и практически мемом для западных политиков, что априори надо считать все, что приходит из России, враньем, до доказательства обратного», — сказал Грозев в ответ на соответствующий вопрос.

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Он подчеркнул, что очень важным уроком является то «как делается это вранье» — не системно и целенаправленно на одну конкретную ложь, а распространяется огромное количество внутренне противоречивых и даже исключающих друг друга версий.

«И это вообще не означает, что это не их производство, а наоборот, их цель — не создать какое-то понимание, которое отличается от того, которое дает официальное следствие. А просто надо создать утомление, утомить аудиторию слишком многими разными версиями, чтобы в итоге обычный зритель, обычный читатель сказал: нет, это слишком сложно для меня, не буду дальше интересоваться этой темой, чем выигрывает, конечно, кремлевская пропаганда», — объяснил руководитель Bellingcat.

Грозев также сказал, что из-за войны в Украине стало понятно «многим, но не всем», что реагировать на действия Кремля нужно было решительней, «а не просто понимать и продолжать дальше, как будто ничего не случилось».

«Потому что если бы раньше была реакция более четкая, то возможно до войны не дошло бы. Это, к сожалению, только сейчас этот урок изучаем», — отметил он.

5 июля сообщалось, что в Украине создали базу российских пропагандистов.

7 июня спикер украинского МИД Олег Николенко опроверг заявления российской пропаганды о том, что страна-агрессор якобы была готова прекратить войну еще в марте.

«Путина не остановит задабривание. Его остановят РСЗО и другое тяжелое вооружение, которым Украина сможет защищать свою землю, а также еще более жесткие международные санкции, включающие запрет на российский экспорт и газовое эмбарго», — заявил он в частности.

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