Террористам там не место. Россию окончательно отстранили от ICAO

4 октября, 02:05
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ICAO — это очень весомый мировой институт, который является специализированным учреждением ООН (Фото:REUTERS/Christinne Muschi/File Photo/File Photo)

ICAO — это очень весомый мировой институт, который является специализированным учреждением ООН (Фото:REUTERS/Christinne Muschi/File Photo/File Photo)

Россию в понедельник, 3 октября, окончательно отстранили от принятия решений в совете Международной организации гражданской авиации. ICAO специализированным учреждением ООН.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время видеообращения.

«Не будет больше представителей государства-террориста в руководящем органе — совете Международной организации гражданской авиации», — отметил президент.

Видео дня

Зеленский указал, что ICAO — это очень весомый мировой институт, который является специализированным учреждением ООН. По его словам, это очень выразительный сигнал всем другим международным организациям.

«Государство, которое нарушило столько норм международного права, нельзя хранить в каких-либо международных организациях как якобы нормального участника. России не место в глобальном сообществе», — добавил глава государства.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ООН ICAO Гражданская авиация Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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