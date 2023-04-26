Исключение России из Совбеза ООН сейчас невозможно — постпред Украины 26 апреля, 11:00 Постпред Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что исключение России из Совета безопасности ООН пока невозможно, речь идет лишь о ее «устранении».



В эфире телемарафона он сказал, что Украина считает, что РФ находится в Совбезе ООН незаконно.

«Речь не идет об исключении России из Совбеза ООН. Мы стоим на том, что РФ находится и занимает место, которое до сегодняшнего дня, в том числе и в соответствии с уставом ООН, принадлежит СССР. Поэтому речь не идет не об исключении, только об устранении РФ из Совбеза», — сказал Кислица.

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Он добавил, что Совбез оказался не способен принимать какие-либо решения, которые бы могли на определенном этапе предотвратить войну, а в дальнейшем ее остановить.

«Вопрос не в том, что Совбез несовершенен. Вопрос в том, что за более чем 20 лет мир позволил Москве превратиться в абсолютно бесконтрольно автократию, которой откровенно плевать на то, какие решения принимаются в Совбезе, Генассамблее, МУС», — подчеркнул украинский дипломат.



Он добавил, что необходимость реформирования Совбеза ООН неоднократно обсуждалась.



«Но не будем тешиться иллюзиями, что есть любой способ написать решение таким образом, чтобы оно убедило Путина. Поэтому победа над Путиным — это прежде всего победа на поле боя, но еще и политическая победа, целью которой должна стать смена режима, существующего в РФ. Здесь единство всех наших партнеров и единство мира имеет первоочередное значение», — отметил Кислица.

1 апреля Россия начала месяц председательства в Совбезе ООН. Президент Владимир Зеленский назвал это «полным банкротством международных институций».

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил The Guardian, что не будет принимать участия в заседании Совбеза в этом месяце, за исключением случаев, когда «речь идет о вопросах, которые представляют критический интерес для национальной безопасности».