Исключение России из Совбеза ООН сейчас невозможно — постпред Украины

26 апреля, 11:00
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Постпред Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что исключение России из Совета безопасности ООН пока невозможно, речь идет лишь о ее «устранении».

В эфире телемарафона он сказал, что Украина считает, что РФ находится в Совбезе ООН незаконно.

«Речь не идет об исключении России из Совбеза ООН. Мы стоим на том, что РФ находится и занимает место, которое до сегодняшнего дня, в том числе и в соответствии с уставом ООН, принадлежит СССР. Поэтому речь не идет не об исключении, только об устранении РФ из Совбеза», — сказал Кислица.

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Он добавил, что Совбез оказался не способен принимать какие-либо решения, которые бы могли на определенном этапе предотвратить войну, а в дальнейшем ее остановить.

«Вопрос не в том, что Совбез несовершенен. Вопрос в том, что за более чем 20 лет мир позволил Москве превратиться в абсолютно бесконтрольно автократию, которой откровенно плевать на то, какие решения принимаются в Совбезе, Генассамблее, МУС», — подчеркнул украинский дипломат.

Он добавил, что необходимость реформирования Совбеза ООН неоднократно обсуждалась.

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«Но не будем тешиться иллюзиями, что есть любой способ написать решение таким образом, чтобы оно убедило Путина. Поэтому победа над Путиным — это прежде всего победа на поле боя, но еще и политическая победа, целью которой должна стать смена режима, существующего в РФ. Здесь единство всех наших партнеров и единство мира имеет первоочередное значение», — отметил Кислица.

1 апреля Россия начала месяц председательства в Совбезе ООН. Президент Владимир Зеленский назвал это «полным банкротством международных институций».

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил The Guardian, что не будет принимать участия в заседании Совбеза в этом месяце, за исключением случаев, когда «речь идет о вопросах, которые представляют критический интерес для национальной безопасности».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия ООН Совбез ООН Сергей Кислица

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