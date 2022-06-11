Россию не избрали в один из главных органов ООН 11 июня, 06:08 Цей матеріал також доступний українською ООН (Фото:edgarwinkler / pixabay)

России не удалось избраться на новый срок членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Это один из шести главных органов организации.

Об этом сообщает DW.



После пяти туров голосования, проходившего в Нью-Йорке в пятницу, 10 июня, РФ не смогла получить необходимые голоса двух третей государств-членов Генеральной ассамблеи ООН.

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В первом туре РФ получила 118 голосов — на 10 меньше, чем требовалось для избрания. Поэтому она вышла во второй тур вместе с Северной Македонией.

В следующих раундах ни России, ни Северной Македонии не удалось получить необходимое количество голосов. Неназванные дипломаты, на которых ссылается DW, объясняют неудачу РФ согласованной позицией стран Запада во главе с США, осудивших военную агрессию России против Украины.

ЭКОСОС координирует сотрудничество в экономической, социальной областях ООН и ее специализированных учреждений. В его состав входят представители 54 государств, причем за каждым регионом планеты закреплено определенное количество мест: например, за Африкой — 14, а за Восточной Европой — 6.

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