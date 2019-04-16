Россию не интересует Европа. Интервью НВ с американским военным аналитиком Александером Вершбоу Вчера, 17:01 1725 Цей матеріал також доступний українською nato.int Александер Вершбоу убежден, что Россия хочет восстановить доминирование на постсоветских территориях nato.int

Автор Тимур Филоненко

Россия развернула масштабную военную инфраструктуру у границ с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов даже заявил, что это подготовка к полномасштабной войне в Европе, а ее плацдармом станет Украина.



В свою очередь, старший научный сотрудник центра Атлантический совет Александер Вершбоу отметил, что бояться вторжения не стоит. Вместо этого страны - члены НАТО должны сконцентрироваться на помощи соседям России. С известным американским военным аналитиком общался журналист Радио НВ.



- Мистер Вершбоу, прокомментируйте пожалуйста заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, о том, что Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, а Украина является плацдармом. Стоит ли его воспринимать серьезно?

- Я думаю, что наши совместные действия по предупреждению российской агрессии достаточно эффективны. Маловероятно, что Россия начнет какие-то военные действия против Европы. Однако мы не можем полностью исключать небольшие захваты территорий. Особенно в слабых регионах, например Балтийском, где они могут попробовать повторить крымский сценарий с "зелеными человечками", кибератаками и другими гибридными методами. Не идти на прямое столкновение и войну с НАТО, но унизить и разделить НАТО. Они кое-чему научились в войне с Украиной и будут пытаться это использовать, поэтому мы работаем над нашими мерами предупреждения, чтобы этого не произошло.

- А насколько это реально может быть похоже на Крым? Тогда никто не верил в то, что Россия захватит полуостров. Не потеряли ли мы бдительность?

- В первую очередь надо признать, что да. Мы не имели тогда представления о том, что Россия может захватить Крым. Это была ошибка разведки и внешней политики. В то же время, ситуация с Крымом была уникальной в том, что Россия имела военное присутствие на украинской территории. Он был защищен общим соглашением. Это дало им возможность переместить большое количество военной силы незаметно. Такого сценария уже не будет ни в других частях Украины, ни в странах НАТО. Однако нам все же стоит готовиться к, так сказать, "последней войне", к другим сценариям, которые может готовить Россия, чтобы нас не застали врасплох. НАТО работает не только над тем, чтобы разместить свои войска на земле, но и разрабатывает целую стратегию гибридной войны, разрабатывает новые атакующие маневры в киберпространстве. Мы понимаем, что не всегда можно атаковать напрямую. Вы можете атаковать и по-другому. Мы должны демонстрировать россиянам, что мы такие же непредсказуемые, как и они.

- А это не может их, наоборот, спровоцировать? Могут ли они, например, использовать это как оправдание своей агрессии?

- Их не интересует Европа. Россия хочет восстановить свое доминирование на постсоветских территориях. Да, нам надо делать все, чтобы себя защитить, однако для НАТО сейчас в приоритете должна быть помощь Украине, Грузии и другим соседям России в самозащите. Показать россиянам, что любая новая агрессия будет стоить им дорого. Как кровью, так и деньгами, и международной изоляцией. Опять же, я сомневаюсь, что они будут атаковать НАТО. У Альянса больше военных возможностей, чем в России, они это знают. Нам больше нужно сконцентрироваться на усилении Украины.