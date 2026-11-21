Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, посол Украины в США в 2015–2019 годах Валерий Чалый в интервью Radio NV — об итогах встречи президента США Дональда Трампа, китайского лидера Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина, а также о последствиях этого события для Украины.

— До встречи вы говорили, что для Путина, для Кремля будет очень важно иметь хотя бы эту фотографию, где они втроем. Сейчас, когда эта фотография уже есть, что мы можем говорить о том, чего достиг глава государства-агрессора?

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— Один нюанс по протоколу фотографии. Мы сейчас видим, что они это сделали, но совершенно не в том варианте, как хотели, я считаю.