Байден о голосовании в ООН: Война Путина превратила Россию в международного изгоя

8 апреля, 08:37
Цей матеріал також доступний українською
Байден заявил, что России не место в Совете по правам человека (Фото:Leah Millis/Reuters)

Байден заявил, что России не место в Совете по правам человека (Фото:Leah Millis/Reuters)

Президент США Джо Байден одобрил результаты голосования Генассамблеи ООН об исключении России из Совета по правам человека.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

«Это значимый шаг международного сообщества, еще раз демонстрирующий, как война Путина превратила Россию в международного изгоя», — сказал он, говорится на сайте Белого дома.

Видео дня

По словам Байдена, США тесно сотрудничали с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы добиться этого голосования, потому что Россия «совершает грубые и систематические нарушения прав человека».

«Российские войска совершают военные преступления. России не место в Совете по правам человека. После сегодняшнего исторического голосования Россия не сможет участвовать в работе Совета или распространять там свою дезинформацию, поскольку Комиссия Совета по расследованию расследует нарушения и ущемления Россией прав человека в Украине», — добавил он.

Байден также заявил, что кадры из Бучи и других городов Украины после вывода российских войск ужасают.

Читайте также:
Почти на каждой улице — как в Буче. Зеленский заявил, что мир ужаснется последствиями атаки оккупантов на Мариуполь

«Ложь России не сравнится с неопровержимыми доказательствами того, что происходит в Украине. Вот почему страны всех регионов осуждают неспровоцированную и жестокую агрессию России против Украины и поддерживают храбрый народ Украины в его борьбе за свободу. И мы будем продолжать работать с ответственными странами по всему миру, чтобы собрать доказательства для привлечения России к ответственности за совершаемые злодеяния, усилить давление на российскую экономику и изолировать Россию на международной арене», — резюмировал американский лидер.

7 апреля Генассамблея ООН поддержала решение исключить Россию из Совета ООН по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 страны, 24 выступили против, 58 — воздержались.

Читайте также:
Россия угрожала «последствиями» странам, которые не проголосуют против ее исключения в ООН — CNN

В проекте резолюции было сказано, что Совет по правам человека «серьезно обеспокоен» сообщениями о грубых и систематических нарушениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права, совершенных Россией во время ее полномасштабного вторжения в Украину.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Читайте также:
Страшная правда Бучи. Что сейчас происходит в городе, зверства в котором заставили вздрогнуть весь мир — репортаж НВ

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что 90% жителей, которые погибли во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Россия Джо Байден Совет по правам человека ООН Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X