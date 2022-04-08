Байден о голосовании в ООН: Война Путина превратила Россию в международного изгоя 8 апреля, 08:37 Цей матеріал також доступний українською Байден заявил, что России не место в Совете по правам человека (Фото:Leah Millis/Reuters)

Президент США Джо Байден одобрил результаты голосования Генассамблеи ООН об исключении России из Совета по правам человека.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

«Это значимый шаг международного сообщества, еще раз демонстрирующий, как война Путина превратила Россию в международного изгоя», — сказал он, говорится на сайте Белого дома.

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По словам Байдена, США тесно сотрудничали с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы добиться этого голосования, потому что Россия «совершает грубые и систематические нарушения прав человека».

«Российские войска совершают военные преступления. России не место в Совете по правам человека. После сегодняшнего исторического голосования Россия не сможет участвовать в работе Совета или распространять там свою дезинформацию, поскольку Комиссия Совета по расследованию расследует нарушения и ущемления Россией прав человека в Украине», — добавил он.

Байден также заявил, что кадры из Бучи и других городов Украины после вывода российских войск ужасают.

«Ложь России не сравнится с неопровержимыми доказательствами того, что происходит в Украине. Вот почему страны всех регионов осуждают неспровоцированную и жестокую агрессию России против Украины и поддерживают храбрый народ Украины в его борьбе за свободу. И мы будем продолжать работать с ответственными странами по всему миру, чтобы собрать доказательства для привлечения России к ответственности за совершаемые злодеяния, усилить давление на российскую экономику и изолировать Россию на международной арене», — резюмировал американский лидер.

7 апреля Генассамблея ООН поддержала решение исключить Россию из Совета ООН по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 страны, 24 выступили против, 58 — воздержались.

В проекте резолюции было сказано, что Совет по правам человека «серьезно обеспокоен» сообщениями о грубых и систематических нарушениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права, совершенных Россией во время ее полномасштабного вторжения в Украину.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что 90% жителей, которые погибли во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

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