Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека

7 апреля, 18:53
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REUTERS/Andrew Kelly

REUTERS/Andrew Kelly

Генассамблея ООН поддержала решение исключить Россию из Совета ООН по правам человека, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Военным преступникам не место в органах ООН, цель которых — защита прав человека», — написал Кулеба в Twitter и поблагодарил всех, кто поддержал соответствующую резолюцию Генассамблеи.

Видео дня
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1512095879037169665

Резолюцию поддержали 93 страны, 24 выступили против, 58 — воздержались.

https://twitter.com/UNAUK/status/1512096694514688000

Как пишет CNN, в проекте резолюции было сказано, что Совет по правам человека «серьезно обеспокоен» сообщениями о грубых и систематических нарушениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права, совершенных Россией во время ее полномасштабного вторжения в Украину.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   МИД Украины Генассамблея ООН Дмитрий Кулеба Совет по правам человека ООН Война России против Украины

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