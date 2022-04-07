Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека 7 апреля, 18:53 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Andrew Kelly

Генассамблея ООН поддержала решение исключить Россию из Совета ООН по правам человека, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Военным преступникам не место в органах ООН, цель которых — защита прав человека», — написал Кулеба в Twitter и поблагодарил всех, кто поддержал соответствующую резолюцию Генассамблеи.

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Резолюцию поддержали 93 страны, 24 выступили против, 58 — воздержались.

Как пишет CNN, в проекте резолюции было сказано, что Совет по правам человека «серьезно обеспокоен» сообщениями о грубых и систематических нарушениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права, совершенных Россией во время ее полномасштабного вторжения в Украину.

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