Не только в Украине. На какую войну рассчитывала Россия и почему она не может добиться успеха — эксперт 28 июля, 20:07 Российский военный в оккупированном Херсоне, 25 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Специалист в области проблем международной безопасности Юрий Федоров в интервью НВ рассказал, на какую войну рассчитывала Россия, и почему она не может добиться успеха.



«Крупнейший недостаток российской армии в том виде, в каком она была создана после 2008 года, сначала министром обороны Анатолием Сердюковым, потом министром Сергеем Шойгу, — ориентация на быстрые, массированные наступательные действия. Российская армия создавалась как армия блицкрига», — подчеркнул он.

Видео дня

По словам Федорова, это видно по структуре российских войск, в которых значительная доля воздушно-десантных войск и десантно-штурмовых соединений, и сравнительно небольшая доля сухопутных сил — меньше 30%.

«Для сравнения можно сказать, что сухопутные войска, в, например, китайской армии составляют почти половину», — отметил эксперт.

Он рассказал, что такая армия предназначена для решения двух задач: быстрые операции на юге против стран южного Кавказа, против Украины, а затем — Молдовы и блицкриг против государств Балтии

«Предполагалось быстрое, в течении 2−3 дней, занятие этих стран с массированным использованием воздушно-десантных соединений и выход на польскую границу в районе Сувалок, или продвижение к Варшаве на границу Вислы. Такие планы, разрабатывались, судя по российским учениям и аналитическим материалам западных центров, имевших доступ к серьезной информации», — объяснил Федоров.

Эксперт добавил, что российская армия не была рассчитана на длинную войну, и сейчас в Украине это видно.

«Не был создан мобилизационный резерв, не призвано в вооруженные силы достаточно большое количество людей, необходимых для формирования второго стратегического эшелона и создания резервов. Отсутствие мобилизационного резерва — крупнейший недостаток, даже порок российской армии, который обуславливает ее невысокую боевую эффективность», — сказал он.

В качестве примера Федоров указал на то, что решение достаточно ограниченной задачи — выход на границы Луганской области и захват относительно небольших городов Попасная, Рубежное и агломерации Северодонецк-Лисичанск заняло четыре месяца.

«Российская армия, в общем-то, слабая», — констатировал эксперт.

Ранее бывший министр обороны Андрей Загороднюк тоже заявлял, что россияне не готовились к тому, что война с Украиной будет настолько долгой. Самым слабым звеном российской армии он назвал руководящий и личный состав.

По мнению американского Института исследования войны (ISW) россияне, вероятно, могут провести только две крупные наступательные операции в Украине. Это наступление на Северск и Бахмут Донецкой области.

27 июля стало известно, что украинские военнослужащие окончательно зачистили от российских войск Андреевку и Лозовое Херсонской области. Эти села находятся примерно в 85 километрах от Херсона.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.