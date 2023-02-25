Уничтожение российской агентуры в Украине началось в 2020 году, мы готовили страну к войне — Данилов 25 февраля, 05:16 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российскую агентуру в Украине, в частности пропагандистов, начали уничтожать еще в 2020 году. «Первые звоночки» по поводу полномасштабного вторжения РФ начались 30 октября 2021 года.

Об этом он заявил во время марафона Радио Свобода.



«Война началась, когда Путин вторгся на Крымский полуостров. И, к большому сожалению, в то время отпора со стороны Украины он не получил и пошел дальше», — отметил чиновник.

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Данилов указал, что «первые звоночки» по поводу полномасштабного вторжения РФ «начались 30 октября 2021 года».

«Начиная с 2020 года мы уничтожали здесь российскую агентуру и убирали роль российских медиа, которые назывались медиа, а на самом деле были пропагандой. Мы готовили страну к войне», — добавил секретарь СНБО.