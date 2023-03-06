Российское подсанкционное судно с военным грузом вошло в Черное море — СМИ 6 марта, 06:09 Российское грузовое судно Спарта-4 (Фото:twitter.com/YorukIsik)

Находящееся под санкциями США грузовое судно Спарта-4 пересекло Босфор и зашло в Черное море. Оно следует из Сирии в порт Новороссийск.

Об этом сообщает Naval News.



Отмечается, что Турция после начала полномасштабной войны в Украине закрыла для российских военных кораблей путь через проливы между Средиземным и Черным морями, однако на вспомогательные и торговые суда запрет не распространяется.

Видео дня

Издание пишет, что корабль Спарта-4 принадлежит российской компании СК Юг" которая находится под санкциями США.

Отмечается, что после землетрясения в Турции и Сирии в начале февраля корабль доставил в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь, а затем отправился обратно в РФ. В Босфор судно зашло 1 марта, перед этим его сопровождал ракетный корвет ВМФ РФ Стерегущий.

Как пишет издание, судно «быстро и тихо прошло через Босфор в темное время суток», а его осадка свидетельствовала о большой загрузке.

По версии Naval News, на борту корабля может находиться военное оборудование. В сирийском Тартусе расположена русская военно-морская база.