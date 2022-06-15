«Они сейчас в шоке». Экс-депутат Деррждумы назвал наиболее оппозиционный круг в России

15 июня, 18:27
Цей матеріал також доступний українською
Илья Пономарев считает, что правительство РФ в шоке от войны с Украиной (Фото:government.ru)

Илья Пономарев считает, что правительство РФ в шоке от войны с Украиной (Фото:government.ru)

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы, Илья Пономарев в интервью Радио НВ заявил, что наиболее оппозиционным кругом в России сейчас является российское правительство.

По его словам, большинство людей в окружении Путина хотят завершить войну с Украиной с минимальными потерями для России и восстановить хоть какие-нибудь связи с Западом.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=OxJGU79qUwk

«Сейчас нет [более] оппозиционно настроенного круга внутри российского общества, чем российское правительство. Они там сто процентов в шоке от того, что происходит с войной, не согласны с этим, но не могут ничего сделать. Они не понимают, что им сейчас сделать. [Им говорят], что это не их дело, что это решение великого вождя, и они просто сидят тихо и все», — говорит Пономарев.

Читайте также:
Андерс Аслунд
Андерс Аслунд
Путин сокрушительно проиграет войну. Какой сценарий ждет Россию

Российское издание Проект в начале мая сообщало, что большинство сотрудников правительства России, Администрации президента РФ и депутатов Госдумы не знали о планах российского диктатора Владимира Путина начать войну против Украины.

Соответственно, у них не было плана действий на этот случай.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Правительство РФ Илья Пономарев Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X