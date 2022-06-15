«Они сейчас в шоке». Экс-депутат Деррждумы назвал наиболее оппозиционный круг в России 15 июня, 18:27 Цей матеріал також доступний українською Илья Пономарев считает, что правительство РФ в шоке от войны с Украиной (Фото:government.ru)

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы, Илья Пономарев в интервью Радио НВ заявил, что наиболее оппозиционным кругом в России сейчас является российское правительство.



По его словам, большинство людей в окружении Путина хотят завершить войну с Украиной с минимальными потерями для России и восстановить хоть какие-нибудь связи с Западом.

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«Сейчас нет [более] оппозиционно настроенного круга внутри российского общества, чем российское правительство. Они там сто процентов в шоке от того, что происходит с войной, не согласны с этим, но не могут ничего сделать. Они не понимают, что им сейчас сделать. [Им говорят], что это не их дело, что это решение великого вождя, и они просто сидят тихо и все», — говорит Пономарев.

Российское издание Проект в начале мая сообщало, что большинство сотрудников правительства России, Администрации президента РФ и депутатов Госдумы не знали о планах российского диктатора Владимира Путина начать войну против Украины.

Соответственно, у них не было плана действий на этот случай.

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