«Хамство РФ начинает реально раздражать». Каким будет удар «не под дых, а по более чувствительным местам» России от незападных стран — Климкин

8 августа, 10:10
NV Премиум
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Представители более 40 стран, в том числе Китая, Индии и США, приняли участие в переговорах в Джидде. Саудовская Аравия, 6 августа 2023 года (Фото:Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

Представители более 40 стран, в том числе Китая, Индии и США, приняли участие в переговорах в Джидде. Саудовская Аравия, 6 августа 2023 года (Фото:Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

Дипломат Павел Климкин в эфире Radio NV рассказал, что продемонстрировал саммит по украинской формуле мира в Джидде, Саудовская Аравия.

Павел Климкин

Дипломат

Российское хамство начинает реально раздражать. Даже незападные страны, которые допускали возможность и компромиссов, и уступок, и пытались их обсуждать, они сейчас раздражены откровенным российским хамством и желанием получить все из ничего.

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Они также понимают, что на сегодняшний день позволить России получить не все, а значительную часть того, что она хочет, — это означает наградить [российского диктатора Владимира] Путина, когда на самом деле его нужно наказывать. Они не хотят участвовать в процессе наказания. Это вопрос для дальнейшей дискуссии. Но награждать точно не хотят.

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И в этом смысле Джидда показала, что позиции по меньшей мере некоторых незападных стран стали более проукраинскими. И это на самом деле замечательно.

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Редактор: Юлия Козина

Теги:   Китай Павел Климкин Индия Саудовская Аравия Радио NV Война России против Украины послевоенное строительство

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