Война РФ против Грузии 2008 года: МУС выдал ордера на арест трех человек 1 июля, 00:27 В августе 2008 года Вооруженные силы РФ вторглись на территорию Грузии (Фото:gy1610/pexels)

Международный уголовный суд (МУС) выдал три ордера на арест трех человек по расследованию войны России против Грузии в 2008 году. Речь идет о военных преступлениях подозреваемых.

Об этом сообщает пресс-служба МУС.



«Сегодня, 30 июня 2022 года, Палата предварительного производства и Международного уголовного суда (МУС) опубликовала версии ордеров на арест трех человек в контексте ситуации в Грузии: Михаила Минзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что 24 июня 2022 года Палата предварительного производства на основе заявления прокурора от 10 марта 2022 года пришла к выводу, что есть основания полагать, что каждый из этих трех подозреваемых несет ответственность за военные преступления во время вооруженного конфликта 2008 года между РФ и Грузией.

"Есть обоснованные основания считать, что гражданские лица, которых считали этнически грузинами, были арестованы на территории южноосетинской части Грузии, а затем содержались в строгих условиях в изоляторе и подвергались жесткому обращению", - говорится в сообщении.

Палата предварительного производства поручила секретарю Международного уголовного суда (МУС) Питеру Льюису подготовить запрос о сотрудничестве с целью ареста и выдачи подозреваемых для приведения в суд.

В августе 2008 года вооруженные силы РФ вторглись на территорию Грузии. Незаконная оккупация и территории Грузии в Абхазии и Южной Осетии продолжается в настоящее время.

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