У побережья Германии стал на якорь российский десантный корабль

Большой десантный корабль Балтийского флота РФ Александр Шабалин стал на якорь вблизи входа в Любецкую бухту у побережья Германии.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что российский корабль появился возле бухты 19 октября. Он бросил якорь на маршруте торговых судов, следующих в пролив Фемарн-Бельт — один из главных путей между Балтийским и Северным морями. Судно хорошо видно с немецкого острова Фемарн.

За российским судном следят немецкий патрульный катер Bamberg и датское патрульное судно. ВМС Германии также направили вспомогательный корабль Werra из порта Киль.

В немецкой полиции сообщили, что российский корабль находится за пределами территориальных вод Германии, поэтому не нарушает немецких законов или международных правил судоходства.

В то же время отмечается, что в сентябре Александр Шабалин уже становился на якорь у входа в пролив Лангеланн на пути к проливу Большой Бельт. Когда в конце месяца над военной базой в Дании заметили неизвестные дроны, российский корабль находился поблизости. В то же время доказательств его причастности к этому инциденту нет.

Российские провокации на территории стран НАТО — что известно

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА, фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии и других странах.

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами МиГ-31 министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о случае 2015 года, когда Турция сбила российский Су-34, который находился в ее воздушном пространстве 17 секунд.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всей силой, в том числе сбивая российские военные самолеты.

26 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что угрозы стран НАТО сбивать самолеты РФ «опасны своими последствиями».

6 октября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что одной из версий появления дронов над стратегическими объектами в Европе является их прямой «засыл из России». Однако он не подтвердил, что за этим непосредственно стоит страна-агрессор.