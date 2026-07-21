Российский военный корабль провел стрельбы у берегов Великобритании

В понедельник российский военный корабль, сопровождаемый судном Королевского военно-морского флота, провел учебные артиллерийские стрельбы всего в 40 морских милях к югу от Плимута — портового города на юго-западе Англии.

Об этом сообщает BBC.

По словам представителя Министерства обороны Великобритании, Королевский военно-морской флот отслеживал ход учений и продолжает внимательно следить за действиями судна. За российским фрегатом Неустрашимый также наблюдал французский военный самолет, который вышел на радиосвязь с кораблем, чтобы выяснить его намерения.

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По данным BBC, перед открытием огня российское судно сообщило патрульному кораблю Королевского флота HMS Tyne о намерении провести артиллерийские учения и попросило его отойти на более безопасное расстояние, что тот и сделал. Стрельбы проходили в международных водах и длились 30 минут.

Как сообщает BBC, этот инцидент станет для нового премьер-министра Энди Бернема напоминанием о возросшей в последние месяцы активности российского флота вблизи вод Великобритании. Источники в оборонном ведомстве Великобритании отказались комментировать, мог ли этот эпизод быть намеренно приурочен к началу пребывания Бернема на посту.

Активность российского флота у берегов Великобритании — что известно

В прошлом месяце морские пехотинцы Королевской морской пехоты впервые в истории британских вооруженных сил поднялись на борт танкера «теневого флота» РФ в Ла-Манше в ходе шестичасовой операции.

Также в июне британская супружеская пара в международных водах пролива Ла-Манш, в 23 милях от острова Уайт, встретилась с российским военным кораблем Адмирал Григорович. Фрегат произвел предупредительные выстрелы, когда Джейн и Алан Келви шли на своей яхте; по версии Минобороны России, это произошло из-за «опасного сближения» судна, хотя супруги утверждали, что не шли курсом на столкновение.