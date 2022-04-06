В Беларуси российский вертолет отклонился от курса и вместо России полетел к границе Украины — аудиоперехват 6 апреля, 00:46 Цей матеріал також доступний українською По данным журналистов, один из вертолетов отклонился от курса и полетел в сторону Украины, пока другие пилоты пытались его вызвать (Фото:скриншот видео / Anton Motolko / YouTube)

В понедельник, 4 апреля, один из шести российских вертолетов, которые должны были лететь из Беларуси в Россию, отклонился от курса и ушел в сторону пересечения белорусской, российской и украинской границ, — об этом сообщают белорусские проекты Беларускі Гаюн и MotolkoHelp.

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По данным журналистов, шесть вертолетов взлетели с военного аэродрома Зябровка в Гомельской области Беларуси около 20:00 и взяли курс на военный аэродром Шаталово в Смоленской области России. Один из вертолетов ВКС РФ с регистрационным номером RF-04812 отклонился от курса и ушел на юг/юго-восток.



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Остальные пилоты начали возвращаться, а один вертолет с регистрационным номером RF-90665 час кружил над Гомельской областью, вероятно, пытаясь найти и догнать коллегу.

«812-й, ты где сейчас находишься, скажи по-честному? Тимурчик, бл*ть, скажи нам, пожалуйста, по-русскому языку. Вы остались там или нет? Мы переживаем», — говорит на записи разговора пилот одного из вертолетов.

На видео присутствует нецензурная лексика

Журналисты сообщают, что пилот одного из вертолетов и диспетчер по меньшей мере 25 раз пытались связаться с улетевшим бортом.

Россия, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты, ракеты и идет военная техника. Также режим Александра Лукашенко разрешил перевозить российскую технику и оружие по своей железной дороге. В белорусские морги свозят тела убитых в Украине российских оккупантов, а в белорусские больницы — раненых.

По данным Генштаба ВСУ, российские подразделения отходят на территорию Беларуси, чтобы перегруппироваться и восполнить огромные потери, которые они понесли в результате боев с украинскими военными.

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