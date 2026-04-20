Военно-морские силы Великобритании не задержали ни одного подсанкционного российского нефтяного танкера, несмотря на предыдущие жесткие заявления правительства. Причиной стали опасения, что содержание судов обойдется государству в десятки миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает The Times.



По информации издания, в британском правительстве возник спор относительно того, где именно должны находиться захваченные танкеры и какое ведомство должно покрывать расходы на их содержание. Именно эти бюрократические и финансовые вопросы фактически заблокировали проведение таких операций.



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The Times также отмечает, что среди чиновников были и другие опасения. В частности, речь шла о юридических рисках и возможных последствиях после задержания экипажей, включая потенциальные попытки отдельных лиц просить убежища в Великобритании. Издание добавляет, что осторожность Лондона могла усилиться и после юридических консультаций правительства.

По оценке издания, российский теневой флот насчитывает около 700 судов и перевозит примерно 40% российского нефтяного экспорта. Несмотря на это Британия до сих пор не возглавила ни одной операции по захвату таких танкеров, хотя и помогала союзникам в подобных действиях.