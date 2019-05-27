Российский суд продлил арест всем украинским морякам до конца июля Сегодня, 17:30 232 Цей матеріал також доступний українською Влад Докшин / Новая газета via Twitter Россия удерживает украинских моряков с конца ноября 2018 года Влад Докшин / Новая газета via Twitter

Московский городской суд продлил арест всем военнопленным украинским морякам, которые были захвачены в Керченском проливе, до конца июля.

Об этом сообщил их адвокат Николай Полозов.

«Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четверок военнопленных украинских моряков. Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения», — написал он в Facebook.

Полозов добавил, что апелляции отклонены в отношении всех украинских моряков.

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Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Все они признали себя военнопленными.

Три украинских моряка получили ранения, когда российские военные открыли огонь по катеру Бердянск.

25 мая Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их.

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию. Вопрос освобождения украинских моряков не поднимался в комментарии.



