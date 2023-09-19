Российский суд отказался рассматривать жалобу на продление ареста журналисту WSJ Гершковичу 19 сентября, 17:49 Эван Гершкович (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Московский городской суд России не стал рассматривать апелляционную жалобу о продлении ареста журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого обвиняют в шпионаже.

Об этом сообщает Медиазона, ссылаясь на своего корреспондента в зале суда.

Также уточняется, что журналистов разместили в зале для трансляции. При этом из-за того, что заседание проводилось в закрытом режиме, они могли услышать только итоговое решение суда. По словам корреспондента российского издания, трансляцию из зала для них включили уже после того, как суд зачитал основную часть решения.

Видео дня

Позже сотрудник пресс-службы суда Вадим Полежаев сказал журналистам, что жалобу сняли с рассмотрения. Эту информацию подтвердила посол США в России Линн Трейси. По словам Полежаева, материалы отправят в Лефортовский суд «для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела в суде апелляционной инстанции».

Лефортовский суд арестовал Гершковича 30 марта. Спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он якобы занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Журналиста задержали в Екатеринбурге.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материалы о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждение российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.

США признали Гершковича неправомерно задержанным — это позволяет государству вести переговоры от его имени. Его делом будет заниматься подразделение Госдепартамента, которое обычно ведет переговоры по освобождению заложников.

Президент США Джо Байден заявил, что Гершкович «поехал в Россию, чтобы пролить свет на темноту», и сказал, что Вашингтон ежедневно работает над его освобождением.

По данным агентства Bloomberg, арест журналиста лично одобрил российский диктатор Владимир Путин.

Сам журналист категорически отрицает вину.