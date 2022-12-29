У подозреваемого в шпионаже немецкого разведчика был доступ к сверхсекретным данным о войне РФ против Украины, собранным партнерами — WSJ 29 декабря, 16:51 Сотрудник немецкой разведки подозревается в передаче секретных разведданных России (Фото:Christian Lue/Unsplash)

Высокопоставленный сотрудник немецкой Федеральной разведывательной службы (BND), которого подозревают в шпионаже в пользу страны-агрессора РФ, имел доступ к сверхсекретной информации о войне против Украины, а также знал, как США и союзники собирали эти данные.

Об этом сообщает The Wall Street Journal в четверг, 29 декабря, со ссылкой на западных чиновников.



Сейчас правоохранители выясняют, передавал ли разведчик эти данные Кремлю. Если да, то страна-агрессор могла быть предупреждена о своих уязвимостях и узнать о западных методах сбора разведданных. Американский чиновник сказал WSJ, что это дело вызывает «серьезную обеспокоенность». Сейчас американские и британские официальные лица пытаются определить масштабы потенциального ущерба.



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Как пишет WSJ, Германия не входит в разведывательный альянс Пять глаз, но получает конфиденциальную информацию от этих стран, особенно по войне России против Украины.

Немецкие чиновники заявили, что подозреваемый Карстен Л. работал над разведданными, связанными с войной, в том числе материалами, собранными немецкими военными спутниками. Его отдел также обрабатывал секретные разведданные по войне, полученные другими разведслужбами.

По словам официальных лиц Германии, BND получила информацию о предполагаемом шпионе в своих рядах от союзной разведслужбы ранее в этом году.

«Пр словам автора нескольких книг о BND Эриха Шмидта-Эенбума, этот случай может быть худшим примером внедрения России в разведывательные службы Германии с 1961 года, когда высокопоставленный сотрудник BND, шпионивший в пользу Советского Союза, разоблачил сеть из 100 шпионов ЦРУ», — пишет WSJ.

В конце декабря в Германии задержали сотрудника службы внешней разведки, которого подозревают в передаче государственных тайн России.