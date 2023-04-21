Российский посол вмешался в выборы в Болгарии, агитируя за пророссийского кандидата — СМИ 21 апреля, 17:52 Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова поддержала лидера радикальной пророссийской партии Възраждане Костадина Костадинова. Это нарушение Венской конвенции, устанавливающей правила дипломатических и государственных отношений.

Об этом сообщает EurActiv.

«Митрофанова долгое время вызывала споры в Болгарии, которая борется с сильными пророссийскими настроениями как в обществе, так и на политическом уровне», — говорится в материале.

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EurActiv пишет, что такие комментарии могут рассматриваться как нарушение Венской конвенции. Она отмечает, что послы не должны вмешиваться во внутренние дела государства.

Позже на слова Митрофанова отреагировали, однако она продолжила агитировать голосовать за пророссийского кандидата. Издание пишет, что позиция российского посла беспрецедентна, поскольку до сих пор иностранный дипломат ни разу не выразил преимущества болгарскому политику.

В 2022 году глава политического офиса премьер-министра Кирилла Петкова Елена Бориславова заявляла, что Россия платит митингующим в стране 2000 евро в месяц.