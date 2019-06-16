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Российский посол в Венесуэле прокомментировал информацию о «купленной» поддержке РФ

Вчера, 23:36
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Российский посол в Венесуэле прокомментировал информацию о «купленной» поддержке РФ - фото

Коммерсантъ

Владимир Заемский

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский назвал выдумкой информацию о том, что правительство Николаса Мадуро заключило с РФ оборонный контракт, получив тем самым постоянную поддержку Кремля.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это очередная выдумка, которая, видимо, нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия», — заявил Заемский.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил венесуэльский режим Николаса Мадуро в покупке постоянной поддержки Москвы.

По его данным, в мае Мадуро заплатил России $209 млн по оборонному контракту.

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Теги:   Россия Николас Мадуро Венесуэла

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